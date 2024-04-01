Авиация 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторы БПЛА ВС РФ нанесли удар по мосту в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области.

Сооружение активно использовалось украинской армией и участвовало во многих логистических схемах, поэтому его потеря создаст ВСУ серьезные проблемы.

После удара, который ВС РФ нанесли еще 31 марта, один из пролетов моста обрушился и оказался в воде. Восстановить сооружение теперь будет весьма сложно.

Украинские власти ничего не сообщили о разрушении важного моста. Они лишь отмечали, что ударом по Запорожской области поврежден объект инфраструктуры. Не исключено, что речь шла именно об этом объекте.

Напомним, Запорожье и ряд населенных пунктов области все еще оккупированы украинской армией. Регион вошел в состав РФ после референдума 2022 года.