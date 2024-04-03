На Артемовском направлении зреет новая военная операция, по своим масштабам не уступающая освобождению Авдеевки. Все чаще в новостных сводках мелькает город Часов Яр, расстояние до которого от российских позиций сократилось всего до пятисот метров, пишет «Московский комсомолец».

ВС РФ уже начали подготовку, нанося удары по противнику артиллерийскими установками и мощными авиабомбами крупных калибров. Эксперты уверены, что просто не будет – между окраинами Часова Яра и центром расположился весьма мощный опорный пункт «Канал», который настроен на ожесточенное сопротивление.

«Мы сейчас начинаем плавно закрепляться на высотах и через какое-то время сможем увидеть начало боевых действий в самом городе. Кстати, применение FPV-дронов сильно меняет тактику и если раньше мы старались в населенный пункт не входить, обходить его по полям, то сейчас штурмовикам проще действовать в городской агломерации, перебегая от одного дома или подвала к другому», – рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.

Телеграм-канал «Архангел Спецназа» пишет, что первые ФАБы с УМПК полетели по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре. Также авторы предупреждают боевиков, что город скоро будет освобожден.

Однако для начала нужно прорваться к опорнику «Канал», для чего потребуется преодолеть промышленную зону, которая представляет собой сплошное минное заграждение и так называемый «Немецкий лес». Это сложные препятствия, которые существенно осложнят заход в город. Но и дальше легко не будет, так как боевики давно превратили жилые кварталы в укрепрайоны и установили огневые точки в квартирах мирного населения.

Несмотря на укрепления ВСУ, российские военные уверены, что противник побежит из Часова Яра так же, как и из Авдеевки. Но вот когда это произойдет, пока сказать сложно.