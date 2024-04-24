В ходе новой экспедиции по территории современной Венгрии, где находятся четыре аварских кладбище, исследователи выяснили, что древние авары женились на супругах своих умерших братьев. А иногда – и на собственных матерях.

Хотя происхождение аварцев отличались, все племена Аварского каганата соблюдали схожие брачные традиции. Род сохранялся по мужской линии, но общины могли объединиться, если женщина одного рода выходила замуж за мужчину из другого.

В древних захоронениях ученые обнаружили многочисленные останки людей, которые имели несколько партнеров. Причины могли отличаться – многоженство, повторный рак после развода или смерти одного из супругов, измены.

Исследователи склонны полагать, что авары были многоженцами. Некоторые из них имели по несколько жен, при этом женщины были примерно одинакового возраста. Исследователи заметили, что новый партнер женщины всегда был близким родственником мужа. Вероятно, вдову брал в жены брат мужа или сын женился на собственной матери.