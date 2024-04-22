Президент Украины Владимир Зеленский в грубой форме упрекнул Запад в нежелании поставлять в Киев столько же военной помощи, сколько отправляется в Израиль. Он заявил, что эта страна так же, как и Украина, не является участником Североатлантического альянса, однако НАТО делает все, чтобы ей помочь.

«С одной стороны, тон Зеленского был грубым, учитывая миллиарды долларов военной и гуманитарной помощи, которые Запад уже направил на Украину. С другой, его недовольство вспыхнуло в мрачный для Киева момент», – говорится в публикации.

При этом авторы обратили внимание, что Зеленский напрямую не обвиняет НАТО и Соединенные Штаты в нежелании концентрироваться на украинских проблемах. Напротив, он высказывает благодарность за каждый новый пакет военной помощи, но тут же требует выделить еще больше денег и оружия.