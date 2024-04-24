В результате длительных исследований ученым удалось установить, что внутреннее ядро Луны имеет форму шара и обладает плотностью железа. Об этом рассказал астроном Французского национального центра научных исследований Артур Брио.

Он пояснил, что внутреннее строение планет Солнечной системы и их спутников определяется путем сейсмических исследований. Данные об особенностях прохождения акустических волн во время землетрясений сквозь ядро и отражения от него дают возможность составить довольно точные карты внутренней структуры этих объектов.

По словам ученых, ядро Луны имеет схожесть с земным – оно имеет внешнюю жидкую и внутреннюю твердую часть, занимающую примерно 15 процентов от радиуса естественного спутника Земли.

Брио заявил, что результаты исследований его команды подтверждают те изыскания, которые ученые вели ранее. Лунное ядро напоминает земное и эта информация имеет большое значение для дальнейших исследований.

Все дело в том, что Луна ранее обладала мощным магнитным полем. Однако около трех миллиардов лет назад оно начало постепенно ослабевать.

Генерируется такое поле конвекцией и движением в ядре, поэтому его состав позволяет понять, каким образом и по каким причинам оно впоследствии исчезает.