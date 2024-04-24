На прошлой неделе в плен ВС РФ пропал украинский дрессировщик Илья Кальдиков. Он был отправлен в зону проведения специальной военной операции, хотя для артистов государственных цирков Украины предусмотрена бронь от мобилизации.

Сам Кальдиков уверен, что его отправили на передовую, так как подозревали в связях с российскими коллегами. Он рассказал, что с 2013 года поддерживал отношения с одним из братьев Запашных.

«Мы в командировках, на выездах все видимся, общаемся, все друг друга знаем. Видимо, это тоже сыграло определенную роль», – сообщил цирковой артист.

Также дрессировщик рассказал агентству ТАСС, что его сразу же после мобилизации отправили в Житомир на распределительный пункт. Оттуда также быстро артист попал на передовую. При первой же возможности он сдался в плен ВС РФ.