Легкая полевая гаубица M777, которую ВСУ использовали для ударов по Белгороду, уничтожена артиллерийским подразделением ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Марио».

Он отметил, что ствол обнаруженной беспилотником американской гаубицы был направлен в сторону Белгорода. Также «Марио» назвал эту артиллерийскую установку одной из значимых целей за все время участия в СВО.

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», – пояснил российский военный.

Артиллерист рассказал, что координаты M777 были получены заранее, поэтому подразделение подобрало удобную огневую позицию и с наступлением ночи уничтожили вражеский расчет.

ВСУ, по словам «Марио», регулярно наносят удары по гражданскому населению Белгородской области, используя ствольную и реактивную артиллерию. ВС РФ успешно ведут контбатарейную борьбу, уничтожая как гаубицы, так и РСЗО противника.