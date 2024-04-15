Артиллерист ВС РФ Сергей Лазаренко, который подорвал один из немецких «Леопардов» в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА Новости, что эти боевые машины «горят как спички». Также он отметил, что подбил танк первым же выстрелом.

На кадрах, размещенных в Сети пресс-службой Минобороны РФ Лазаренко пояснил, что Leopard 2 был обнаружен разведывательным беспилотником «Орлан». Боевая машина выехала на позицию и по ней сразу же был нанесен артиллерийский удар из САУ «Мста-СМ2». После первого снаряда танк вспыхнул и загорелся.

«Горят как спички … Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», – рассказал военнослужащий.

Лазаренко добавил, что сразу не верил, что уничтожил именно немецкий «Леопард». Но когда посмотрел видео, отметил, что раз эти танки уже появились в зоне СВО, значит их надо продолжать бить.