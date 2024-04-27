Актеры Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне дали совместное интервью, в котором признались, что в 90-х годах прошлого столетия были конкурентами.

Шварценеггер при этом делал все возможное, чтобы догнать главного соперника. Так, он приложил некоторые усилия, чтобы именно Сталлоне сыграл главную роль в фильме «Стой, а то моя мама будет стрелять». Арнольду казалось, что картина с треском провалится в прокате и подпортит безупречную карьеру конкурента.

Критики действительно назвали роль Сталлоне несмешной и глупой, но провала не последовало – фильм оказался середнячком и собрал 72 миллиона долларов, что было вполне неплохо. Впрочем, в это же время Шварценеггер снялся в гораздо более популярных и кассовых «Детсадовском полицейском» и в «Близнецах».

Сейчас оба актера лишь смеются, вспоминая конкуренцию в 90-х. При этом Шварценеггер честно признает, что именно он начал это глупое соперничество.