Российские ВС в последнее время активизировали удары по энергетической инфраструктуре Украины. Причем на этот раз это оказались ТЭС и другие электростанции, которые осуществляют генерацию электроэнергии, пишет портал aif.ru.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что Харьков не в состоянии генерировать электричество из-за выхода из строя всех энергетической инфраструктуры города. Кроме того, там уже дважды были перебиты газопроводы, что привело к отключению голубого топлива.

Сейчас Харьков снабжают электричеством соседние регионы, но его явно не хватает. Особенно для работы крупных предприятий военно-промышленного комплекса, которые занимались ремонтом техники и другими важными задачами. Сейчас они работают только на генераторах, однако даже самые мощные из них способны лишь поддерживать работу систем противовоздушной обороны, чтобы по заводам опять не прилетело.

В Одессе российские ВС уничтожают логистику. 24 апреля прилетело также на «склад автомобильной техники». Об этом отчиталась пресс-служба украинского оперативного командования «Юг», но вот данные подполья говорят совсем о другом. На территории воинской части у Горбатого моста находились БМП «Мардер» и «Брэдли», которые готовили к отправке не передовую.

Кроме того, мощный взрыв раздался на складе боеприпасов к американскому ЗРК MIM-23 HAWK, причем эффект существенно усилила «шикарная детонация».

В Смеле Черкасской области в ночь на 25 апреля был уничтожен локомотив, а также поражен один из самых крупных ж/д узлов центра Украины. Эшелон ВСУ попал под удар российских ракет и на станции Синельниково в Днепропетровской области.