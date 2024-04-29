Группа шведских археологов подняла со дна Балтийского моря, где в 1495 году затонул датский корабль «Грибсхунден» с сотней наемников из Германии на борту, новые артефакты. Подробности в своем материале сообщает газета Berliner Morgenpost.

Автор статьи отмечает, что древний корабль был обнаружен исследователями еще в 1970-х годах, однако идентифицировать его смогли только в 2002 году. Оказалось, что корабль затону во время перехода из Дании в Швецию в 1495 году из-за пожара, случившегося на борту. Судно принадлежало датскому королю Иоганну.

Археологи использовали 3D технологии при исследовании места крушения корабля «Грибсхунден». Благодаря новым технологиям им удалось идентифицировать точное местоположение обломков судна на морском дне. Поднятые с морского дня фрагменты защитной обшивки судна и фрагменты его конструкции помогут исследователям лучше понять технологическое устройство кораблей тех лет.