Группа археологов из Абердинского университета в Шотландии обнаружила древние структуры в виде земляных валов огромных размеров в восточном районе Ирландии. Результат археологического исследования были опубликованы в научном журнале Antiquity.

Земляные валы протяженностью 150-400 метров были обнаружены при помощи лазерного радара в окрестностях города Балтингласс, расположенного в ирландском графстве Уиклоу. По предварительным данным, сооружения из земли были построены в эпоху среднего неолита между 2632 и 2472 годами до нашей эры.

По мнению археологов, древние люди строили земляные валы или курсусы в ритуальных целях. Обнаруженный комплекс ритуальных земляных валов оказался крупнейшим кластером найденных не только в Ирландии, но и на всей территории Великобритании. Ученые предполагают, что курсусы были построены древними людьми в качестве своеобразных «троп или дорожных ориентиров для умерших душ».