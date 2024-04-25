В Республике Крым были задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве 23-летней Джессики Кужной, жительницы Евпатории. Об этом сообщили представители ГСУ СК России по республике Крым и Севастополю. Отмечается, что один из обвиняемых полностью признал свою вину, а второй – частично.

«Установлены подозреваемые в убийстве. Ими оказались ранее не судимые 26-летний житель Евпатории и его приятель, 29-летний житель Красноперекопского района, работающие охранниками в одном из супермаркетов Евпатории», – сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД РФ по Республике Крым Наталья Кашкарова.

По версии следствия, один мужчина в ходе конфликта с девушкой задушил ее, а второй помог вывести тело и закопать его в лесу.

Об исчезновении Джессики Кужной сообщила ее мать. Женщина обратилась в социальных сетях с просьбой помочь найти ее дочь, которая вышла из дома и пропала. Поиски велись несколько дней сотрудниками полиции и волонтерами. В лесной зоне было обнаружено обезображенное тело девушки.