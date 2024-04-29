Легенду французского кино Жерара Депардье отпустили из-под стражи в день ареста, пишет BFMTV со ссылкой на адвоката актера К. Сен-Пале.

Сен-Пале сообщил, что Депардье отпустили из комиссариата полиции в Париже. «Актера освободили из-под стражи»», подтвердил адвокат.

В понедельник Депардье арестовали по делу о харассменте. О домогательствах со стороны актера заявили сразу две пострадавшие. Одна рассказала, что Депардье якобы «провел руками по всему ее телу», затем сказал ей непристойности. Это случилось в 2014 году на съемках «Мага и сиамцев». Вторая пострадавшая обвинила актера в том, что он якобы домогался ее в 2021 году на съемках «Зеленых ставень».

В прошлом году репортеры Mediapart провели собственное расследование, рассказав истории женщин, которых актер якобы домогался с 2004 по 2022 годы. Сам Депардье обвинения в харассменте отрицает. Суд по данному делу состоится в октябре.