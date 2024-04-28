Компания Apple начала удалять приложения из App Store, которые на основе ИИ могли создавать обнаженные женские тела на основе фотографий. Остается невыясненный вопрос, каким образом данные приложения оказались в App Store, так как они нарушают политику магазина.

Отмечается, что данные приложения при помощи использования нейросети предлагали пользователям «раздеть» человека на фотографии. Такого рода сервисы противоречат правилам Apple, ведь данный фоторедактор может быть использован без согласия человека, изображенного на снимке.

Apple обратила внимание на отчет компании 404 Media, выявившей все ссылки, по которым пользователь мог попасть на страницы загрузки данных приложений в App Store. Источник 404 Media отмечает, что в любое время подобные инциденты могут возникнуть снова, причем в большем объеме. Он недоумевает, почему система модерации Apple не определила нарушения самостоятельно, а представители компании обратили внимание на эти приложения лишь после прямого указания на их нарушения правил.