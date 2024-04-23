Знаменитый актер Антонио Бандерас сделал своей избраннице Николь Кемпел предложение еще в 2017 году, однако официальной информации о свадьбе в публичном пространстве еще не было. Недавно 63-летний Бандерас опубликовал совместное селфи со своей возлюбленной, порадовав своих фанатов.

На опубликованном в социальных сетях снимке можно увидеть актера Антонио Бандераса и его 41-летнюю возлюбленную Николь Кемпел, сидящих в автомобиле. При этом совместный снимок Бандерас подписал весьма лаконично: «Николь и я».

Актер был одет в однотонную рубашку светло-синего цвета и кожаную куртку. При этом Николь позировала в тренче синего цвета с отливом, надетого поверх белой футболки. Судя по выбранному наряду, звездная пара направлялась на неформальную встречу или на совместную прогулку в парк. Избранница актера Николь Кемпел работает инвестиционным банкиром, а первые слухи о возможном романе пары появились еще в 2015 году.