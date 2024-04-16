Российская певица Анна Семенович раскрыла подписчикам секрет о своем достоинстве, которым невероятно гордится. Отвечая на вопрос подписчика по поводу похудения, артистка обмолвилась, что ее пышная грудь весит целых 10 килограммов.

«Нет строгих стандартов по идеальному весу для женщин, все зависит от телосложения. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», – подчеркнула Семенович.

Ранее Анна Семенович рассказала, что планирует сбросить вес, чтобы сняться в одном проекте. По словам артистки, с этой целью она стала строго относиться к своему питанию и добавила больше физической активности. Несмотря на то, что артистке очень нравятся ее аппетитные формы, она все-таки хочет добиться своего идеала.

Семенович не обращает внимание на мнение хэйтеров, упрекающих ее в лишнем весе. Недавно она призналась, что у нее есть любимый мужчина, который без ума от ее фигуры. Артистка также рассказала, что ее возлюбленный не является публичным человеком, поэтому она не планирует появляться с ним на светских мероприятиях.