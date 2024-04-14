Популярная отечественная певица Анна Семенович выступила на концерте «Вечерний Звук» в новом имидже. Артистка сменила прическу и цвет волос. Запись с концертом была опубликована на официальной страничке музыкального сервиса «Звук» в социальной сети «ВКонтакте».

Для выступления на концерте 46-летняя певица выбрала блузку черного цвета со стразами и мини-юбку серебристого цвета. Свой образ Семенович дополнила перчатками без пальцев (гловелетты) и сдержанным макияжем. Также певица сменила цвет волос, сделав карамельный амбре на холодный блонд. Кроме того, знаменитость подстригла челку.

В концертной программе «Вечернего Звука» кроме Анны Семенович также приняли участие такие популярные артисты, как Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, NILETTO, Мари Краймбрери, Олег Майами, Леша Свик и другие. Вечеринку-концерт, организованную музыкальным сервисом «Звук» также посетил известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.