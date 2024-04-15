Известная российская певица Анна Семенович опубликовала в соцсети новость, что была госпитализирована в московскую клинику. 46-летняя артистка сообщила, что ей стало нехорошо, поэтому она обратилась за медицинской помощью. После необходимого медицинского обследования певицу отправили в стационар.

«Ходит какой-то вирус противный, сразу идет кашель. Мне прописали капельницы, вот я лежу, капаюсь противовирусными средствами», – написала певица в соцсетях.

Артистка призналась, что из-за своей болезни не собирается отменять свои ближайшие выступления. Однако она отметила, что ближайший выходной планирует посвятить лично себе и своему здоровью, поэтому она будет дома.

Ранее Анна Семенович рассказала о своем возлюбленном, которого она «скрывает» от широкой публике. Артистка отметила, что ее мужчина является непубличной персоной, поэтому появляться вместе с ней на светских мероприятиях не планирует.