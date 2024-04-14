Звезда мирового масштаба, актриса Анджелина Джоли появилась на премьере мюзикла «Аутсайдеры», в котором она выступила в качестве ведущего продюсера. Вместе с ней на дорожке появилась 15-летняя дочь Вивьен.

Девочка также проявляет интерес к театру. Однако ее звездная мать подчеркивает, что Вивьен предпочитает работать за кулисами, так как не любит внимание публики. В этом проекте Вивьен была личным ассистентом Джоли.

Для премьеры Анджелина Джоли выбрала изысканное платье золотистого оттенка, поверх которого надела светло-коричневую накидку. Свой образ знаменитость дополнила стильными массивными сережками, а в макияже сделала акцент на губы, остановив выбор на ярко-красной помаде. Актриса распустила волосы, которые мягкими золотистыми локонами струились по ее плечам.

15-летняя Вивьен надела для выхода в свет довольно скромный наряд. Девочка была одета в темно-синем комбинезоне свободного кроя. Волосы распустила, дополнив прическу тонким темным ободком.