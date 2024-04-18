Житель США получил от мобильного оператора T-Mobail получил внушительный счет за рассылку фотографий и сообщений во время пребывания за границей. Оператор связи выставил американцу счет порядка 13,4 млн. рублей (143 тысячи долларов). Историю американского туриста опубликовало издание Scripps News Tampa.

Отмечается, что 71-летний Рене Ремунд вместе со своей супругой Линдой отправился в туристическую поездку в Швейцарию. Свои многочисленные снимки, сделанные во время отдыха, он отправлял родным и близким в США, используя сотовую связь.

По возвращению в США, Рене Ремунд получил счет от мобильного оператора на внушительную сумму. За три недели использования роуминга, супруги передали 9.5 гигабайт данных. К тому же, ежедневно за роуминг с них снималась оплата в размере порядка 6 тысяч долларов в день.

По информации издания, путешественник нанял адвоката, чтобы в судебном порядке оспорить данный счет и избежать оплаты крупной суммы.