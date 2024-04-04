Русские воины показывают себя «альфа-хищниками» на поле боя в зоне СВО и полностью держат ситуацию под контролем. Одна из главных причин, по которым они главенствуют – это нехватка у Киева артиллерийских боеприпасов, рассказал изданию Business Insider американский наемник ВСУ с позывным «Джеки».

Он отметил, что российская артиллерия, у которой нет трудностей со снарядами, получила полную свободу действий. Она использует ее в полном объеме, накрывая укрепрайоны ВСУ, скопления живой силы, западное вооружение и бронетехнику. Помощь Киеву от США и Европы серьезно запаздывает, из-за чего положение украинской армии ухудшается с каждым днем.

С начала 2024 года российские ВС уничтожили в зоне специальной военной операции шесть американских танков Abrams. Также Киев потерял около 80 тысяч боевиков и большое количество западной техники.