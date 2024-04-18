Поблизости с российской границей в Черном море в период атаки ВСУ на аэродром в Республике Крым был замечен натовский беспилотник. Такую информацию предает портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По имеющимся данным, 16 апреля стратегический американский БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 разведывательного типа осуществил вылет с военной базы в Италии, размещенной на острове Сицилия. С 14:00 по московскому времени американский дрон находился неподалеку от крымского полуострова.

Отмечается, что беспилотник США находился над акваторией Черного моря в течение 19 часов. Зафиксировано его передвижение над линией нейтральных вод в районе западного побережья полуострова, Севастополя, Керченского моста, Новоросийска и Сочи.

В момент атаки ВСУ на крымский аэродром, дрон США кружил неподалеку от вышеперечисленных российских районов, а через несколько часов вернулся на свою базу.