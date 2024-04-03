Ученые из США разработали препарат, способный заменить занятия спортом. Специалисты давно уже определили главную пользу от спорта – способность запускать и ускорять многие процессы в организме, выброс ряда гормонов, активное снабжение мозга и тканей кислородом и рост мышечной массы.

Уже давно доказано, что все вышеперечисленные процессы происходят на биохимическом уровне. Поэтому специалисты поставили перед собой задачу создать препарат, способный запускать данные процессы в организме. В результате длительного периода исследований и разработок, американские ученые смогли создать такую «волшебную таблетку».

Данный препарат способен активировать ряд белков, участвующих в процессе запуска метаболических изменений, происходящих в мышцах во время физических нагрузок. Авторы исследования отмечают, что созданный ими препарат станет вспомогательным при лечении сердечной недостаточности, заболеваний почек, нейродегенеративных болезней.

Но прежде чем эта «волшебная таблетка» появится в открытом доступе, ей предстоит пройти ряд клинических испытаний.