Лауреат Пулитцеровской премии, американская писательница и журналистка Энни Якобсен опубликовала книгу под названием «Ядерная война: сценарий», в которой США сгорают в пламени ядерного армагеддона в течение 72 минут. Об этом в своем материале пишет издание «Комсомольская правда».

Якобсен написала свою книгу на основе общения с советниками президента США, чиновниками и многочисленными экспертами. Журналистка общалась на тему третьей мировой с бывшим министром обороны США Уильямом Перри и «отцом американской водородной бомбы» Ричардом Гарвином.

Автор книги отмечает, что ядерный конфликт начинается с запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Монстр» с военной базы в Северной Кореи. Президента США эвакуируют из Белого дома, однако вертолет терпит крушение над лесом. Северокорейская ракета уничтожает Пентагон и прилегающие к нему в радиусе 25 километров территории. Одномоментно погибает 27 тысяч человек.

Якобсен уже продала права на экранизацию своей книги за полтора миллиона долларов. Будущий боевик должен снять режиссер фильма «Дюна» Денни Вильнев. Однако ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Асмолов отметил, что описанный американской журналисткой сценарий начала третьей мировой не имеет ничего общего с реальной жизнью, поскольку доктрина Северной Кореи о применении ядерного оружия не предусматривает нападения на США.