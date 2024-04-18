Посетительница одного из ресторанов в США оставила более 1000 долларов чаевых, поверив в приближение конца света во время солнечного затмения 8-го апреля. Интересной историей поделился пользователь платформы Reddit с ником u/writtenonpaige22.

По его словам, постоянная посетительница ресторана в преддверии солнечного затмения 8-го апреля оставила 300 долларов чаевых официантке, которая обслуживала ее столик. Женщина поинтересовалась у сотрудницы ресторана, является ли та христианкой, а после оставила ей крупную сумму чаевых.

Через несколько дней женщина снова посетила ресторан, но в этот раз ее столик обслуживал другой официант. Женщина опять интересовалась, верит ли сотрудник ресторана в Бога и является ли он христианином. Парень ответил отрицательно и был крайне удивлен, когда увидел оставленные женщиной чаевые в размере 777 долларов.

Парень поинтересовался у менеджера, может ли он оставить себе настолько крупную сумму чаевых. Тогда менеджер связался с женщиной и спросил, осознанно ли она оставила настолько крупную сумму денег на чай. На что женщина ответила: «Конечно, это цифры Господа».