Американец лишился своей личности на 30 лет и попал в психиатрическую больницу

Администратор больницы Мэтью Дэвид Кейранс (на изображении) провел более трех десятилетий, притворяясь Уильямом Дональдом Вудсом, а человек, личность которого он украл, попал в тюрьму за отказ называться чужим именем. Источник: People.

В 2019 году Уильям Дональд Вудс пришел в лос-анджелесский офис City National Bank и заявил, что его личность была украдена, и он не станет выплачивать большие долги по кредитам, накопившиеся на его имя. Он принес с собой карточку соцстрахования и подлинное государственное удостоверение личности.

Но, как утверждают федеральные прокуроры штата Айова, Вудс, который в то время был бездомным, не смог ответить на ряд секретных вопросов, связанных со счетом, и менеджер банка вызвал полицию.

Навязывание чужого имени

Полицейский департамент Лос-Анджелеса связался с человеком, которого правоохранители сочли «настоящим» Вудсом, проживающим в штате Висконсин, и он переслал полицейским по факсу то, что только теперь прокуроры называют «серией фальшивых документов, удостоверяющих личность», после чего сообщил им по телефону, что не разрешал кому-либо в Калифорнии получать доступ к его банковским счетам.

После этого полицейские арестовали подлинного Вудса, предъявив ему обвинение под именем Мэтью Дэвид Кейранс в двух уголовных преступлениях и 20 августа 2019 года поместили его без залога в тюрьму округа Лос-Анджелес.

На протяжении всего уголовного процесса Вудс ни разу не колебался: он не был Мэтью Кейрансом. Однако суд штата Калифорния обязал его «использовать только свое действительное имя, а именно Мэтью Кейранс», вынеся соответствующий приказу, на который ссылались прокуроры Айовы.

По итогу уголовного иска, имеющегося у издания People, Вудс, которого сейчас называют «Калифорнийским Биллом», провел 428 дней в тюрьме, а когда судья пришел к выводу, что он недееспособен для того, чтобы отвечать перед законом, он был вынужден провести еще 147 дней в калифорнийской психиатрической больнице. Прокуроры Айовы утверждают, что судья также постановил назначить ему психотропные препараты.

Теперь айовские прокуроры считают, что правоохранительные органы ошиблись в отношении этого американца.

Похитителем личности «Калифорнийского Билла», по аналогии прозванным прокурорами «Висконсинским Биллом», является 58-летний Мэтью Дэвид Кейранс, высокопоставленный сотрудник администрации больницы в Айове, укравший личность Уильяма Дональда Вудса более 30 лет назад, когда они вместе работали на тележке для хот-догов в г. Альбукерке в конце 1980-х.

Как выяснилось, «Калифорнийский Билл» несправедливо провел 575 дней под стражей в результате того, что упрямо заявлял о своей личности.

Авторитетная копия гражданина

Кейранс, он же «Висконсинский Билл», признал себя виновным 1 апреля в даче ложных показаний и в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, согласно пресс-релизу прокуратуры Северного округа штата Айова.

Согласно их иску, Кейранс использовал личность Вудса для «каждого аспекта своей жизни, требующего идентификации» на протяжении более трех десятилетий.

В 2013 году Кейранс устраивался на работу под личиной Вудса в больницы и клиники города Айова-Сити с использованием фальшивых документов, в том числе, по утверждению прокуроров: «фиктивная форма I-9, номер соцстрахования, дата рождения и другие документы, удостоверяющие личность, оформленные на имя его жертвы». В последующие годы он работал в больничной администрации удаленно, находясь в Висконсине (на фото – место работы Кейранса под чужой личностью).

Также «Висконсинский Билл» взял восемь кредитов на покупку автомобиля и на личные расходы, общей суммой более $200 000 в двух кредитных союзах штата Айова, каждый раз используя имя Вудса, его номер соцстрахования и дату рождения. Мошенник также хранил депозиты в City National Bank под именем Вудса, где настоящий Вудс и был арестован при попытке сообщить о краже личности.

Тем временем «Калифорнийский Билл», освобожденный из тюрьмы в 2021-м после того, как прекратил утверждать о ложности обвинений против него в обмен на сокращение срока заключения, начал собственное расследование в отношении двойника, чьи махинации привели к тому, что он оказался в тюрьме.

Узнав о месте работы Кейранса, Вудс в январе 2023 года связался с отделом безопасности больницы, сотрудники которого, в свою очередь, обратились в местную полицию.

В прошлогоднем июльском интервью с детективом полиции Кейранс, который больше половины своей жизни притворялся Вудсом, назвал настоящего Вудса «сумасшедшим» и заявил, что «этому лжецу нужна помощь, его следует посадить в тюрьму». Во время пребывания настоящего Вудса в заключении Кейранс, по словам прокуроров Айовы, звонил в полицию и в окружную прокуратуру Лос-Анжелеса «много раз, запрашивая обновленную информацию» о судебном преследовании оригинала украденной личности.

В айовской прокуратуре отметили, что схему кражи личных данных Кейрансом удалось раскрыть окончательно только после того, как данные ДНК подтвердили, что пожилой мужчина из Кентукки, которого оба «Билла», «Калифорнийский» и «Висконсинский», указывали своим отцом, в действительности был отцом Вудса («Калифорнийского Билла»).

Приговор Кейрансу еще не назначен, но прокуроры Айовы говорят, что он может провести за решеткой от двух до 32 лет. Также этого мошенника могут оштрафовать на $1,25 миллиона.