Российскому певцу, композитору и политику Денису Майданову потребовалась срочная госпитализация из-за резкого ухудшения здоровья.

По данным тг-канала 112, артист начал с трудом дышать, находясь на Суворовской площади в Москве. На место экстренно прибыла бригада «скорой». Артиста доставили в больницу. Там врачи выявили у него отек Квинке, возникающий на фоне обострения аллергии. Певцу оказали экстренную медпомощь и оставили в клинике под наблюдением врачей.

Майданов начинал карьеру с написания песен для российских звезд. Летом 2009 года вышел его первый сольный альбом. В 2017 году артист получил звание заслуженного. В 2021 году он занял пост первого зампреда думского комитета по культуре. Майданов – обладатель многочисленных премий в области искусства, в том числе присуждаемых ФСБ, Росгвардией, Минобороны.