Знаменитая российская певица Алла Пугачева 15 апреля празднует свое 75-летие. В честь юбилея артистка выпустила новую песню под названием «Я плачу».

Эту композицию написал для Примадонны известный российский музыкант и композитор Леонид Агутин. Песню Алла Борисовна записала еще в 2019 году.

«Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей – я благодарна ей», – такие строчки поет Пугачева.

Поклонники оценили композицию, исполненную Примадонной. Многие посчитали, что Алла Борисовна посвятила эту песню своему супругу – Максиму Галкину (признан иностранным агентом в РФ). Вместе с ним и совместными детьми Алла Борисовна уехала из России, оставив здесь своих друзей и шикарный замок в подмосковной деревне Грязь.

Ранее Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем. Певица опубликовала видеозапись с моментами совместной жизни и творчества со своей знаменитой матерью.