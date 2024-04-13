Популярный российский актер театра и кино Александр Петров в эфире программы «Кстати» поделился своими впечатлениями от семейной жизни. Напомним, актер женился в сентябре 2023 года на Виктории Антоновой, девушкой, ведущей непубличный образ жизни, с которой познакомился случайно на улице.

После нескольких свиданий Петров предложил Антоновой руку и сердце. Его женитьба стала полной неожиданностью и для поклонников, и для актрисы Стаси Милославской, с которой у него были длительные отношения. Многие СМИ писали, что Петров не расстался по-человечески с Милославской, якобы он даже не сообщил ей, что хочет разорвать отношения.

Но как бы там, ни было, сейчас артист наслаждается семейной жизнью с молодой супругой Викторией. Ведущий шоу «Кстати» Гарик Харламов задал Петрову вопрос, что изменилось в его жизни после такого серьезного шага.