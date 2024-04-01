Российские ВС уже начали создавать «санитарную зону» в Харьковской области, чтобы защитить Белгород от обстрелов ВСУ. В связи с этим Киев сосредотачивает под Харьковом свои элитные силы, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что ВСУ перебрасывают в Харьковскую область подразделения бывшего «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России). Не исключено, что делают они это для защиты Харькова, так как ВС РФ уже занялись созданием анонсированной президентом России Владимиром Путиным «санитарной зоны».

Она пройдет скорее всего по границе областного центра, поэтому Киев концентрирует крупные силы в городе, чтобы не допустить его освобождения российскими войсками.

Напомним Владимир Путин ранее заявил, что для предотвращения дальнейших ударов по Харькову, а также по другим мирным населенным пунктам, на подконтрольной Украине территории будет создана такая зона. Ее протяженность будет зависеть от дальности имеющегося в распоряжении ВСУ вооружения.