Героями нового выпуска «Секрет на миллион» на НТВ стал футболист Евгений Алдонин, его дочь от брака с Юлией Началовой Вера и вторая супруга Ольга. Они рассказали, как сложилась их семейная жизнь после смерти певицы.

Алдонин признался, что тяжело переживал развод с Юлией. Но со временем боль улеглась. Он нашел счастье с Ольгой. Вера сообщила, что после развода родителей отец никогда о не забыл. Она могла позвонить ему в любой момент, попросить совета, помощи. После смерти мамы, по словам Веры, отец очень ее поддержал и принял активное участие в ее жизни.

По словам футболиста, он не сомневался, что вторая супруга и дочь от первого брака найдут общий язык. Так и случилось. Младший брат и сестра души не чают в Вере. Все они ездят отдыхать, стараются проводить побольше времени вместе.

Отец и мачеха поддерживают стремление Веры стать самобытной актрисой. Пока она ищет образ, чтобы не стать копией своей популярной матери. Ее крестная Лариса Долина говорила о потенциале, приглашая Веру учиться в свою академию.