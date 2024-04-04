ВС России задействовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, а также мощные авиабомбы с УМПК для усиления ударов по всем регионам Украины. Они разрушают энергетическую инфраструктуру, оставляя без света целые города, пишет издание Al Khaleej.

Авторы публикации также уверены, что Киеву бессмысленно в ближайшие месяцы ожидать военной помощи от Запада. Раньше июня-июля она вряд ли поступит, поэтому ВСУ столкнуться с серьезными сложностями непосредственно на линии боевого соприкосновения, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что массированные удары 22 и 29 марта уничтожили все ТЭЦ в Харькове. Из-за этого город оказался полностью обесточен. Кроме того, власти заявляют о невозможности быстро восстановить объекты энергосистемы. Это привело к массовому исходу жителей из города.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что ВС России готовятся к освобождению Харькова.