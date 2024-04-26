Актриса Агата Муцениеце прокомментировала выигранный судебный процесс, по которому бывший супруг Павел Прилучный должен платить их общим детям алименты.

В запрещенной в РФ соцсети актриса пишет, что от «красивой победы» очень мало радости, потому что ей было стыдно судиться с бывшим возлюбленным за то, чтобы он финансово обеспечивал своих же детей. Она добавила, что Прилучный искусно носит маску хорошего отца и добропорядочного семьянина.

Муцениеце обратила внимание на страшную тенденцию – после развода мужчины скидывают обязанность заботиться о детях на женщину. Она призвала девушек не боятся, идти в суд, защищать свои права и права своих детей.

Накануне стало известно, что суд частично удовлетворил иск Муцениеце. Прилучного через суд обязали выплачивать детям содержание. Муцениеце и Прилучный прожили в браке 9 лет. У них двое детей – Тимофей 11 лет и Мия 7 лет.