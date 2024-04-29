Народная артистка России Зоя Зелинская ушла из жизни в возрасте 94 года. Такую информацию сообщили в пресс-службе Театра Сатиры. Причина смерти актрисы не сообщалась. Информация о дате похорон и месте проведения церемонии прощания с усопшей артисткой будет сообщена позже.

Зоя Зелинская проработала в Театре Сатиры почти 70 лет. Она пришла в труппу в возрасте 25 лет в 1954 году. Актрисы играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Мистерия-буфф», «Где мы?!», «Как пришить старушку», «Баня» и многих других театральных постановках.

Кроме того, она исполняла роль в кино и сериалах. На счету Зои Зелинской более 35 киноработ. Ее дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме «Карнавальная ночь». Зелинская сыграла в картине эпизодическую роль, но все равно запомнилась советским зрителями. Актриса также сыграла роли в сериалах «На углу у Патриарших», «Досье детектива Дубровского», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» и многих других.