Американская актриса и певица Зои Кравиц, дочь легендарного мультиинструменталиста и певца Ленни Кравица, появилась на бройдвейском мюзикле «Кабаре» в очень откровенном наряде. Знаменитость надела прозрачное черное мини-платье без бюстгальтера. Снимки Зои Кравиц опубликовало издание Daily Mail.

35-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» решила надеть сексуальный наряд – она надела мини-платье из черной сетки под которое не стала надевать бюстгальтер, поэтому под платьем хорошо просматривалась фигура актрисы, включая ее грудь. Поверх платья Зои накинула черное пальто и туфли на шпильках в тон.

Свои волосы актриса гладко зачесала назад, собрав их в тугой пучок. Макияж Зои Кравиц решила сделать сдержанным, а в качестве аксессуаров выбрала небольшие серьги-капли, тонкий пояс на талию и черную дамскую сумочку.

В ноябре 2023 года папарацци удалось сфотографировать Зои Кравиц во время ужина с Ченингом Татумом в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. На руке у актрисы красовалось помолвочное кольцо, стоимостью в 44 миллиона рублей.