Жизнь актеров и других знаменитостей часто сопряжена с большим количеством стрессовых ситуаций, которые могут возникнуть как на съемочной площадке, так и в обычной жизни из-за ненормированного рабочего графика и вездесущего внимания поклонников и папарацци. Известная американская актриса Энн Хэтэуэй в беседе с корреспондентом издания The New York Times рассказала, как ей удается справляться со стрессом.

«Буквально все в начале моего актерского пути приносило мне огромный стресс. Иногда я не могла дышать», – заявила актриса.

По словам знаменитости, ей очень легко даются роли «хронически тревожных женщин», поскольку в начале своей актерской карьеры она сама была такой. Актриса призналась, что излишняя самокритика в молодые годы чуть не свела ее с ума.

Однако с течением времени к ней пришло осознание, что необходимо благодарить жизнь не только за удачные моменты, но и за неудачи, которые обогащают нас жизненным опытом. Энн Хэтэуэй назвала такой подход к жизни «концепцией капитуляции» и подчеркнула, что излишняя самокритика ни к чему хорошему не приведет.