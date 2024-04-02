Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал недавно появившиеся в Сети сообщения о банкротстве рок-группы «Би-2». Он отметил, что следующими на очереди будут Артур Смольянинов (признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Дмитрий Назаров (признан иноагентом в РФ).

Ранее о банкротстве группы «Би-2» объявил ее лидер Егор Бортник, внесенный Минюстом в список иноагентов. По словам продюсера, уехавшие из России артисты рано или поздно потеряют все, что заработали в РФ, так как за границей они никому не нужны.

«Например, Дмитрий Назаров, который пишет паскудные стишки. Посмотрите, на кого он стал похож! Или Смольянинов недалекий. У них изначально не было мозгов», – цитирует Дзюника портал NEWS.ru.

Назаров неоднократно заявлял, что живет за границей за счет накоплений и не нуждается в деньгах. Но из-за существенного снижения доходов он вполне может обанкротиться.

Ранее Назарова раскритиковал актер Василий Ливанов, назвавший его подлецом за стихи о теракте в «Крокус Сити Холле».