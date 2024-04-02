Владимир и Юрий Торсуевы известны россиянам по главным ролям в фильме «Приключения Электроника». Владимир сыграл в нем Электроника, его брат-близнец Юрий – пионера Сыроежкина. На днях стало известно, что братья чудом избежали украинского плена во время поездки на Донбасс.

В беседе с «Абзацем» Владимир рассказал, что в 2014 году они с братом Юрием ездили на Донбасс. О приезде российских актеров прознали агенты Службы безопасности Украины. Им был отдан приказ «выкрасть» братьев. По словам Владимира, охотиться за ними прибыла «целая спецгруппа».

«Уходить пришлось лесами», – признался Владимир. При этом агенты открыли по убегающим русским артистам огонь, так что братья Торсуева не только чудом не попали в украинский плен, но и по счастливому стечению обстоятельств остались живы.