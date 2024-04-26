Российский актер Михаил Казаков, исполнивший роль Полижайкина в сериале «Папины дочки» рассказал, как прошли съемки продолжения сериала с учетом его инвалидности. По словам артиста, он очень переживал, как пройдут съемки, с учетом его травмы. Однако все прошло наилучшим образом.

«На самом деле в шоке от того, что вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе… Как-то автоматически все заработало. Все вышло так, что мое тело забыло про инвалидность», – рассказал Казаков.

Актер отметил, что был невероятно рад вновь поработать на съемочной площадке со своими коллегами Елизаветой Арзамасовой, Андреем Леоновым, Дарьей Мельниковой и Филиппом Бледным. В продолжении сериала Казаков вновь вернулся к роли Полижайкина, ставшего по сюжету майором полиции.

Напомним, Михаил Казаков в 2020 году упал с 12-метровой высоты. Он получил серьезные травмы и был некоторое время прикован к инвалидному креслу. Актеру буквально пришлось заново учиться ходить.