Актер Михаил Мамаев, который отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем, получил ранение в одном из боев. Он опубликовал в сети селфи из госпиталя.

Звезда фильмов о гардемаринах, сыгравший роль Никиты Оленева, на фото лежит на больничной койке с повязкой на одном глазу.

Актер не стал вдаваться в подробности и рассказывать, как именно он получил ранение.

«Полна теплом больничная палата ―

итог моих последних пары лет.

Весна ― как это много для солдата,

как важен этот мирный теплый свет!

Века сошлись в мгновенья. Жарким сором

под рваным веком мой клубится век.

Блуждают по больничным коридорам

родные лица, улетая вверх…», – подписал актер фотографию стихотворением собственного сочинения.

Мамаев отправился в зону СВО еще в конце 2022 года. При этом он заявил, что так воспитан и считает честью для себя служить Отечеству.