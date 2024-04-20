Актер Михаил Мамаев, который отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем, получил ранение в одном из боев. Он опубликовал в сети селфи из госпиталя.
Звезда фильмов о гардемаринах, сыгравший роль Никиты Оленева, на фото лежит на больничной койке с повязкой на одном глазу.
Актер не стал вдаваться в подробности и рассказывать, как именно он получил ранение.
«Полна теплом больничная палата ―
итог моих последних пары лет.
Весна ― как это много для солдата,
как важен этот мирный теплый свет!
Века сошлись в мгновенья. Жарким сором
под рваным веком мой клубится век.
Блуждают по больничным коридорам
родные лица, улетая вверх…», – подписал актер фотографию стихотворением собственного сочинения.
Мамаев отправился в зону СВО еще в конце 2022 года. При этом он заявил, что так воспитан и считает честью для себя служить Отечеству.