В марте 2024 года заслуженный артист России Михаил Ефремов отбыл половину срока. Он имеет все шансы выйти на свободу по УДО, рассказало издание «Собеседник».

«Михаил Олегович однозначно встал на путь исправления! Ко всем относится уважительно, на провокации не ведётся, на конфликты не идет. Усердно трудится в швейном цеху. Ни на что, кроме собственного здоровья, которое, увы, часто подводит, не жалуется. За эти почти три с половиной года зарабатывал одни поощрения, а также благодарности, в том числе за участие в творческой самодеятельности, за талант, который за решеткой, разумеется, не пропал», – цитируют журналисты Петра Хархорина, ставшего новым адвокатом Ефремова.

Защитник добавил, что Ефремов возместил весь моральный и материальный ущерб, назначенный судом и выплатил даже больше положенного, он неоднократно просил прощения у родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова и постоянно молится за него.

Находясь в колонии в Белгородской области, Ефремов снял фильм о заключенных под названием «Переоценка ценностей» о заключенных. Картина приняла участие во всероссийском фестивале «Надежда» и получила специальный приз.

По мнению адвоката, Ефремов имеет право выйти на свободу раньше положенного срока. Но решать этот вопрос будет суд.