Актер Дмитрий Назаров (признан иноагентом в РФ) не сыграл ни одной значимой роли, хотя пользовался популярностью в киноиндустрии России. Об этом заявил исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов. Также он назвал артиста подлецом за русофобские стихи, написанные после террористического акта в Крокус Сити Холле.

«Подлец, больше ничего. То, что он делает – это начало его конца. Что может быть омерзительнее, чем предательство своей родины, своего народа. Конец человека, конец его личности, его деятельности. Всему конец», – заявил Ливанов.

Состояние Назарова актер назвал «распадом личности», упомянув не только выступление после трагедии в «Крокусе», но и заявление о том, что «Аллея ангелов», посвященная погибшим в Донбассе детям, является фейком.

Если он способен на такие заявления, то он не просто подлец, а людоед, уверен Ливанов.