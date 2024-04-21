Актер Владимир Долинский, отметивший 20 апреля свое 80-летие, рассказал порталу aif.ru, как ему работалось с Никитой Михалковым.

Долинский снимался у Михалкова в фильме «Утомленные солнцем» (эпизод в итоге не вошел в финальную версию картины), а также играет одну из ролей в спектакле «12». По словам актера, с режиссером работать очень комфортно, он может быть очень жестким, но в основном дружески относится ко всем артистам.

Также Михалков не ограничивает актеров какими-то рамками, он оставляет им пространство для маневра, для импровизации. При этом данный коридор не бесконечен, «вывалиться» из него у артиста не получится.

Так же комфортно Долинскому работалось и с Марком Захаровым в «Обыкновенном чуде».