Актер Владимир Долинский, отметивший 20 апреля свое 80-летие, рассказал порталу aif.ru, как ему работалось с Никитой Михалковым.
Долинский снимался у Михалкова в фильме «Утомленные солнцем» (эпизод в итоге не вошел в финальную версию картины), а также играет одну из ролей в спектакле «12». По словам актера, с режиссером работать очень комфортно, он может быть очень жестким, но в основном дружески относится ко всем артистам.
Также Михалков не ограничивает актеров какими-то рамками, он оставляет им пространство для маневра, для импровизации. При этом данный коридор не бесконечен, «вывалиться» из него у артиста не получится.
Так же комфортно Долинскому работалось и с Марком Захаровым в «Обыкновенном чуде».
«Конечно, в Чехова Марк Анатольевич не позволил бы добавить отсебятины, как и, образно говоря, импровизационно станцевать в спектакле по Достоевскому. Но, если ты привносил в роль что-то по существу, если он верил в тебя, то позволял импровизировать. Хороший режиссер всегда оставляет коридор для актерского самовыявления», – рассказал артист.