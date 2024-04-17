Киев снова заявляет о «крепости», которую он не сдаст, имея в виду Часов Яр. Однако такие высказывания все уже слышали и об Артемовске с Авдеевкой, и о других городах, напомнил военный эксперт Геннадий Алехин.

В интервью “АиФ” он пояснил, что помимо подавляющего превосходства в артиллерии, ВСУ РФ также превосходят ВСУ по количеству и эффективности беспилотных аппаратов. Главный же козырь – это ФАБы, которые громят украинские позиции в многоэтажных домах и хорошо укрепленных опорных пунктах.

Часов Яр является весьма важным населенным пунктом для ВС РФ. Он открывает путь к Краматорску, Константиновке и Славянску, а также дает возможность отогнать противника как можно дальше от Артемовска, чтобы приступить к восстановлению этого города.

Украинские же власти продолжают убеждать своих западных хозяев, что никогда не сдадут Часов Яр. Расплачиваются за это боевики ВСУ, которые вынуждены стоять насмерть ради амбиций Зеленского.