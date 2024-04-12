В результате тщательного расследования журналисты «АиФ» установили, что боевики националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) обучались в «Европейской академии безопасности», которая базируется в Польше.

Этот учебный центр известен опытными инструкторами, которые прошли не один военный конфликт в разных странах мирах. Как выяснилось, именно он готовит откровенно бандитские формирования для Украины.

«Академию» еще в 1992 году основал Анджей Брыль. Она стала весьма крупным центром, в котором обучают «поведению в зоне повышенного риска» и виртуозной стрельбе. Отмечается также, что его называют «Тайным миром телохранителей».

Выпускников «Академии» сейчас набирает командир «Азова» с позывным «Редис». Он уже привлек в ряды своей банды наемника из Португалии по кличке «Туга», который обучает командиров подразделений ВСУ и в свободное от тренировок время служит оператором дронов.

Также привлек внимание журналистов и Питер Таллос из Венгрии. Он также прошел «Академию» и сейчас обучает офицеров ВСУ тонкостям военного искусства.