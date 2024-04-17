Президент Украины Владимир Зеленский готов разрушить Харьков в случае наступления российской армии. В жилых кварталах города размещают тяжелую бронетехнику, а также расселяют наемников и националистов из карательных батальонов. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

«Размещение тяжелого вооружения в городской застройке и стягивание в город наемников и боевиков из карательных украинских частей, говорит о том, что Зеленский решил уничтожить город», – приводит слова военного эксперта Александра Ивановского автор статьи.

Эксперт считает, что такая тактика украинской армии является террористической, когда боевики используют мирное население городов в качестве «живого щита». Местные жители сообщают, что все подъездные пути к городу плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами.

При этом в Сети появилась информация о минировании украинскими военнослужащими двух плотин, расположенных в Травянском и Печенежском водохранилищах. ВСУ планируют подорвать дамбы в случае продвижения российских сил к городу.