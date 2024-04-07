Певцы Леонид Агутин и SHAMAN опровергли активно распространяемые слухи о неприязни и конфликтах между ними.

Агутин заявил, что эти слухи впервые появились еще перед «Песней года-2022», когда он позировал фотографам и отказался пройти дальше, так как там SHAMAN давал интервью Певец не хотел мешать коллеге, однако СМИ написали, что он сделал это из-за нежелания попасть в один кадр с Ярославом Дроновым.

История повторилась и через год. Агутин отмечает, что был на операции из-за внезапно обнаруженного врачами тромба. А когда выписался из больницы, выяснилось, что он за это время «чего только не наговорил».

«Я никогда в жизни не позволял себе по поводу своих коллег какие-то высказывания. Я сам артист. Плюс, наверное, воспитание не позволяет. А главное, меня там и не было вообще», – пояснил Агутин телеканалу НТВ.

SHAMAN рассказал, что ни разу не пересекался с Агутиным после «Песни года» и не конфликтовал с ним. Также он отметил, что никогда не поверит, что известный артист сплетничает о нем за его спиной.

Дронов считает вполне нормальным, что кто-то из старой гвардии певцов относится к нему неприязненно. Так всегда бывает, когда в давно сложившемся кругу вдруг появляется кто-то новый. Тем более, если он появляется так ярко, как SHAMAN.