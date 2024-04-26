Аферисты начали использование новой схемы обмана. К ней привлекаются россияне, которые хотят обзавестись новым автомобилем, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Он пояснил, что мошенники организуют онлайн-аукционы, которые якобы дают возможность купить понравившуюся машину и рассчитаться за нее криптовалютой. При этом цены на иномарки обычно указываются ниже рыночных для привлечения внимания потенциальных участников действа.

Как только человек начинает интересоваться конкретной моделью авто, на связь с ним выходит менеджер. Он поясняет, каким образом нужно делать ставки на аукцион и переводить криптовалюту. После перевода средств клиент лишается их и, разумеется, не получает никакой иномарки.

Васильев настоятельно рекомендует приобретать автомобили только официально. Кроме того, использование в расчетах криптовалют часто становится причиной потери крупных сбережений.