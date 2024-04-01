В отношении певицы Манижи может быть возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводится лингвистическая экспертиза ее постов в социальной сети на предмет оправдания терроризма, заявил адвокат Сергей Жорин.

Он пояснил порталу NEWS.ru, что любые заявления в отношении таких преступлений должны быть взвешенными и максимально деликатными. Нужно избегать слов и выражений, которые могут быть истолкованы двояко, иметь какое-то другое значение. Ведь важно не только то, что знаменитость хотела сказать своим постом, но и то, как ее сообщение выглядит со стороны.

Проверка Манижи, судьбу которой теперь решит эксперт-лингвист, является сигналом для остальных звезд. Они должны либо тщательно выверять каждое слово, либо вообще не комментировать чувствительные для общества события, сообщил юрист.

Напомним, Манижа в своем посте назвала “публичной пыткой” задержание террористов из “Крокуса”. Следственный комитет принял решение проверить ее высказывания на предмет оправдания преступников.